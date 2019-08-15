Число пострадавших после жесткой посадки A321 увеличилось до 76

Число обратившихся к врачам за медицинской помощью после жесткой посадки самолета А321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье увеличилось до 76 человек, включая 19 детей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава. Ранее в центре медицины катастроф сообщали о 75 пострадавших.

«В связи с жесткой посадкой самолета Airbus в поле у д. Рыбаки Московской области по состоянию на 20:00 мск всего за медпомощью обратилось 76 человек, из них 19 детей», — отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, на стационарном лечении находится одна женщина 69 лет с ушибом поясничного отдела спины в состоянии средней степени тяжести. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Утром 15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6178 из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья недалеко от аэропорта Жуковский.