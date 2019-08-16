Суд оставил Атамбаева под арестом до 26 августа

Бишкекский городской суд оставил под стражей до 26 августа экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил его адвокат Сергей Слесарев порталу 24.Kg.

«Судебное заседание было закрытым, хотя в постановлении говорилось о том, что оно будет открытым. К сожалению, решение первой инстанции оставлено в силе», — сказал юрист.

Атамбаева задержали 8 августа, спецоперация длилась два дня. При штурме погиб один боец спецназа, пострадали 136 человек.

Бывшего президента арестовали на 2,5 недели, до 26 августа. После задержания ему предъявили обвинение по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Позднее ему предъявили обвинения еще по двум делам — о модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретении здания «Форума», где располагается офис его партии. В связи с подозрениями по этим делам ранее парламентская комиссия лишила его неприкосновенности.



После событий в Кой-Тоше ему вручили уведомление о подозрении в совершении ряда особо тяжких преступлений. Речь идет о массовых беспорядках, захвате заложников, убийстве и покушении на убийство. Кроме того, председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев готовил госпереворот.