Политика , 13 авг, 08:37
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Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота
Глава Госкомитета национальной безопасности заявил, что захваченный в ходе штурма Алмазбек Атамбаев собирался устроить госпереворот
Председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента Алмазбека Атамбаева в подготовке насильственной смены власти в стране, сообщает Kaktus Media.
«Умысел Атамбаева — госпереворот. Я это говорю официально», — заявил Опумбаев.
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