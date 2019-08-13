Атамбаева заподозрили в убийстве и захвате заложников

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заподозрили в убийстве, организации массовых беспорядков и захвате заложников. Об этом заявил начальник отдела по надзору за следствием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Замир Бейшекеев, сообщает Kaktus Media.

По его словам, Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в совершении ряда особо тяжких преступлений.

Бейшекеев добавил, что в настоящее время идет работа по досудебным производствам о воспрепятствовании осуществлению следствия, массовых беспорядках, хулиганстве, захвате заложников, применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, убийстве и покушении на убийство.

Атамбаев был задержан в ходе спецоперации, его сторонники оказали сопротивление бойцам спецназа. В ходе штурма один спецназовец погиб, травмы получили 136 человек. Председатель Государственного комитета по нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что в скончавшегося бойца «Альфы» стрелял сам Атамбаев. Опумбаев также утверждал, что экс-президент готовил госпереворот.