«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии

8 августа в своей резиденции был задержан бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Спецназ штурмовал его дом два дня, пострадали десятки человек. Экс-президента обвиняют в коррупции. Что известно об Атамбаеве — в обзоре РБК

Алмазбек Атамбаев (Фото: Imago / ТАСС)

Алмазбек Атамбаев родился в 1956 году в киргизском селе Арашан. По образованию он инженер-экономист, в 1980 году окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе (сейчас это Государственный университет управления). Сначала он работал инженером Министерства связи Киргизии, затем в дорожно-эксплуатационных структурах. На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек). Свою Социал-демократическую партию Киргизии он создал в 1993 году, и с 1995 по 2000 год был депутатом киргизского парламента.

В правительство Киргизии Атамбаев вошел после Тюльпановой революции 2005 года. Тогда волнения начались после парламентских выборов, справедливость результатов которых была поставлена под сомнение. События привели к свержению прежнего режима, президентский пост оставил Аскар Акаев (он покинул страну и сейчас живет в России. — РБК), страну возглавил один из лидеров оппозиции Курманбек Бакиев. Атамбаев сначала стал в новом правительстве министром экономического развития, промышленности и торговли, а с 2006 по 2007 год — премьером. В 2007 году президент Бакиев объявил об отставке Атамбаева, после чего тот ушел в оппозицию. Участники Объединенного народного движения требовали досрочной отставки Бакиева. К 2009 году Атамбаев выдвигался на президентских выборах как единый кандидат от оппозиции.