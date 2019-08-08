Штурм резиденции Атамбаева , 08 авг, 18:01
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«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
8 августа в своей резиденции был задержан бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Спецназ штурмовал его дом два дня, пострадали десятки человек. Экс-президента обвиняют в коррупции. Что известно об Атамбаеве — в обзоре РБК
Алмазбек Атамбаев
- Алмазбек Атамбаев родился в 1956 году в киргизском селе Арашан. По образованию он инженер-экономист, в 1980 году окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе (сейчас это Государственный университет управления). Сначала он работал инженером Министерства связи Киргизии, затем в дорожно-эксплуатационных структурах. На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек). Свою Социал-демократическую партию Киргизии он создал в 1993 году, и с 1995 по 2000 год был депутатом киргизского парламента.
- В правительство Киргизии Атамбаев вошел после Тюльпановой революции 2005 года. Тогда волнения начались после парламентских выборов, справедливость результатов которых была поставлена под сомнение. События привели к свержению прежнего режима, президентский пост оставил Аскар Акаев (он покинул страну и сейчас живет в России. — РБК), страну возглавил один из лидеров оппозиции Курманбек Бакиев. Атамбаев сначала стал в новом правительстве министром экономического развития, промышленности и торговли, а с 2006 по 2007 год — премьером. В 2007 году президент Бакиев объявил об отставке Атамбаева, после чего тот ушел в оппозицию. Участники Объединенного народного движения требовали досрочной отставки Бакиева. К 2009 году Атамбаев выдвигался на президентских выборах как единый кандидат от оппозиции.
- В 2007 году Атамбаев, еще будучи премьер-министром, заявил о покушении на его жизнь: «Меня отравили в моем рабочем кабинете. Дали стакан воды, я выпил, после чего два дня находился без сознания». Он связывал это с ситуацией вокруг национализации предприятия «Кристалл» (соответствующий законопроект был одобрен правительством). Было возбуждено уголовное дело, но позже его закрыли, так как следствие не нашло доказательств отравления.
- Атамбаев вернулся в руководящие органы после апрельских событий 2010 года. Тогда в результате новых волнений был свергнут и спешно покинул страну Курманбек Бакиев, которого позже признали виновным в соучастии организации расстрела апрельской демонстрации (погибли 84 человека. — РБК). Сначала Атамбаев стал первым зампредом временного правительства Киргизии (президентом страны на переходный период стала Роза Отунбаева. — РБК), затем возглавлял фракцию СДПК в парламенте. В декабре 2010 года он снова занял пост премьер-министра.
- В 2011 году Атамбаев был избран президентом страны, набрав больше 60% голосов. Атамбаев покинул пост президента в 2017 году, так как поправки в Конституцию страны, принятые в июне 2010 года, подразумевают только один шестилетний срок президентства. На новых выборах победил Сооронбай Жээнбеков. Впервые в истории постсоветской Киргизии передача власти прошла мирно.
- Атамбаева и Жээнбекова связывали давние дружеские и профессиональные отношения. В отличие от своего предшественника на посту президента Жээнбеков — уроженец южной Ошской области. В Социал-демократической партии Киргизии, основанной Атамбаевым, Жээнбеков занимался развитием партии именно на юге. В недавнем интервью телеканалу «Апрель» Атамбаев говорил, что их дружба с Сооронбаем Жээнбековым продлилась 24 года. По мнению Атамбаева, избрание Жээнбекова президентом — его заслуга: «От председателя колхоза я дотащил его до президента страны». Первым указом Жээнбекова на посту президента стал указ о присвоении предшественнику звания Героя Кыргызской Республики.
- Отношения с Жээнбековым тем не менее довольно быстро испортились. В марте прошлого года Атамбаев публично призвал к ответственности Жээнбекова за аварию на Бишкекской ТЭЦ (произошла в начале 2018 года, часть города осталась без тепла) и обвинил его в клановом правлении, после чего бывшие соратники перешли к открытой конфронтации. Опрошенные РБК эксперты указывали, что Атамбаев после ухода с поста рассчитывал сохранить влияние на политику, однако команда Жээнбекова начала оттеснять соратников президента, начались антикоррупционные расследования.
- Самому Атамбаеву обвинения предъявили в 2019 году. В парламенте сформировали спецкомиссию, чьи обвинения (в том числе коррупция и причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева) утвердила Генпрокуратура. Сам Атамбаев отвергал эти обвинения и призывал власти вернуться в правовое русло. С экс-президента сняли неприкосновенность для привлечения к ответственности.
- В недавнем интервью принадлежащему ему телеканалу «Апрель» Атамбаев подробно рассказал об источниках своего дохода. Все свое состояние Атамбаев, по его словам, заработал в период с 1989 года по 2005-й, когда еще не занимал государственных должностей. По словам Атамбаева, свой первый доход он получил от продажи книг, которые были в дефиците в то время. Вырученные деньги он вкладывал в крупные киргизские предприятия, одним из которых был «Кыргызавтомаш». Приватизировав компанию, Атамбаев на ее базе создал промышленную группу «Форум». По оценкам СМИ, Атамбаев уже тогда входил в сотню самых богатых людей Киргизии. За 2017 год Атамбаев задекларировал доход в 100 млн сомов (около 93 млн руб.). «Атамбаев никогда не воровал! Он заработал! Когда Атамбаев стал мультимиллионером, многие сегодняшние миллионеры бизнес только начинали! А я был здесь уже долларовый мультимиллионер! Пора прекратить все эти революции! Страна другая, другие силовые структуры, президент другой, больше бардака в стране не потерпим!» — говорил он о себе в 2017 году.
- Атамбаев занимается литературой, в том числе пишет песни. В 1980-е занимался переводом на русский язык киргизской литературы и был членом советского Союза писателей, а после возглавил Литературный фонд писателей Киргизии. Атамбаев интересовался киргизским эпосом, а будучи президентом, говорил о связях культурного наследия страны с российской культурой. «Россия, Алтай — это малая родина Манаса (богатыря, главного героя одноименного эпоса. — РБК), где родился великий Манас и где прошло его детство. Многочисленные исторические памятники Енисея, найденные на полях Республики Хакасия, на территории Республики Тува, свидетельствуют о том, что наши далекие предки долгое время жили на обширной территории Западной Сибири. Народы Киргизии и России связывает общая история. Манас — этнический россиянин!» — заявил он в 2012 году.