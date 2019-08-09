Экс-президента Киргизии Атамбаева арестовали на 2,5 недели

Решение о его аресте было принято в ходе выездного заседания районного суда Бишкека

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Суд в Бишкеке арестовал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 26 августа. Как сообщил его адвокат Сергей Слесарев, решение было принято на выездном заседании суда Первомайского района Бишкека. Его представителя Адылбека Субанкулова вызвали прямо в Государственный комитет национальной безопасности страны, сообщает издание 24.kg.

Адвокат утверждает, что сотрудники спецслужб не предоставили никаких документов о задержании. Речь шла лишь о предоставлении уведомления по подозрению в уголовном деле.

Атамбаев был задержан накануне после штурма спеподразделениями его резиденции в селе Кой-Таш. В ходе столкновений пострадало около 45 человек, а от огнестрельного ранения погиб заместитель командира «Альфы».

В результате Атамбаев принял решение сдаться после двухчасового противостояния.

По предварительной информации дело в отношении Атамбаева связано с освобождением в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева из колонии в городе Нарын. Он покинул исправительное учреждение, был доставлен в сопровождении сотрудников правоохранительных органов в аэропорт, после чего покинул территорию страны.