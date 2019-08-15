Подозреваемого в госизмене россиянина отправили в СИЗО

Лефортовский суд отправил подозреваемого в совершении государственной измены в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 13 августа 2019 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Лыхмуса Сергея Викторовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена) на два месяца, то есть до 12 октября 2019 года», — заявили РБК в суде.

В начале июля был арестован помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев. Он стал наиболее высокопоставленным чиновником, арестованным по обвинению в госизмене в последние годы.

В 2018 году по подозрению в госизмене арестовали сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Виктора Кудряцева, обвиненного в передаче информации бельгийскому институту. Летом 2019 года в Москве арестовали еще двух сотрудников ЦНИИМаш: начальника центра теплообмена и аэрогазодинамики Романа Ковалева и 77-летнего Сергея Мещерякова (мерой пресечения избран домашний арест).