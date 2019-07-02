Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы постановил арестовать до 24 августа Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Решение было принято 25 июня.
Другой информации о деле или о том, кем является Петушков, нет.
На сайте Мосгорсуда есть информация о деле в отношении Петушкова С.В., проходящего по делу о госизмене (ст. 275 УК) и арестованного 25 июня. В карточке также указано, что 2 июля дело находилось «вне суда», в поле «комментарий» к этому дню записано: «Секретка».
Статья Уголовного кодекса о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штраф до 500 тыс. руб. либо в размере дохода осужденного за определенный период.