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Coca-Cola $57 (+10,55%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,41%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Подробности дела неизвестны, так как оно находится под грифом «секретно». Максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы
Фото: Martin Schutt / DPA / ТАСС

Лефортовский суд Москвы постановил арестовать до 24 августа Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Решение было принято 25 июня.

Другой информации о деле или о том, кем является Петушков, нет.

На сайте Мосгорсуда есть информация о деле в отношении Петушкова С.В., проходящего по делу о госизмене (ст. 275 УК) и арестованного 25 июня. В карточке также указано, что 2 июля дело находилось «вне суда», в поле «комментарий» к этому дню записано: «Секретка».

Статья Уголовного кодекса о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штраф до 500 тыс. руб. либо в размере дохода осужденного за определенный период.

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Подавился мясом: кого из россиян обвиняли в измене и чем это кончилось

Среди известных дел, которые заводились в последнее время по этой статье, — дело в отношении ведущего специалиста ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева, которого заподозрили в передаче секретных данных бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики. В начале июня был арестован еще один сотрудник ЦНИИмаша — Роман Ковалев, его также обвинили в государственной измене.

Также в начале года по ст. 275 УК были осуждены бывшие сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского», им вменяли передачу данных спецслужбам США. Экс-начальник центра информационной безопасности ФСБ по этому делу был приговорен к 22 годам колонии, а экс-сотрудник «Касперского» Руслан Стоянов — к 14 годам.

Авторы: Андрей Гатинский, Егор Губернаторов
Теги: госизмена
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