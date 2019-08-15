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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Мадуро обвинил экс-президента Колумбии в подготовке покушения на себя

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе, возглавлявший страну с 2002 по 2010 годы, планировал совершить на него покушение Об этом сообщает газета La Vanguardia.

«Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес при участии посла Колумбии в США Франсиско Сантоса, который обсуждался с Лестером Толедо (один из лидеров и депутат венесуэльской оппозиции — прим. ред.)», — сказал Мадуро. По его словам, в Каракас должны были приехать 32 наемника для физического устранения Мадуро.

Общество
В Сети появилось видео взрыва дрона при покушении на Мадуро

В августе 2018 года при помощи двух беспилотников была предпринята попытка покушения на Мадуро в тот момент, когда он выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Охрана укрыла президента бронежилетами и увела с трибуны. Сам венесуэльский лидер не пострадал, однако ранения получили семеро военных.

Политика
Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке госпереворота в Венесуэле

В декабре прошлого года Мадуро заявил, что ответственность за покушение лежит на властях США, отметив, что Вашингтон «хранит молчание, характерное для участников заговора».

В июне текущего года Мадуро оценил стоимость этого покушения $20 млн. Венесуэльский лидер возложил ответственность за содеянное на власти Колумбии, но они все обвинения отрицают.  Впоследствии венесуэльский лидер отмечал, что во главе заговора против него стоит советник американского лидера по нацбезопасности Джона Болтон. Мадуро также заявлял, что у него есть все доказательства, чтобы попросить провести расследование в отношении Болтона. «Он преступник. Он потерпел неудачу», — говорил Мадуро.

В свою очередь Болтон заявлял, что «правительство США не участвовало в этом абсолютно». Попытка покушения могла стать следствием «распространившейся коррупции и угнетений» в Венесуэле, предположил он. Позднее экс-глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционер Сальваторе Луккезе заявил, что помог антиправительственному движению организовать атаку дронов в Каракасе.
 

Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, покушение, Колумбия
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