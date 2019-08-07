Мадуро назвал Болтона заказчиком покушения на себя

Покушение на убийство президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе прошлого года было совершено по заказу советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом венесуэльский лидер заявил в интервью журналисту Максу Блюменталю, оно опубликовано на сайте The Grayzone.

«Могу вам сказать, что сегодня у меня есть доказательства того, что покушение на убийство было заказано Джоном Болтоном», — заявил он.

По словам Мадуро, советник американского лидера по нацбезопасности действовал в координации с Хуаном Мануэлем Сантосом, который тогда занимал пост президента Колумбии. «И они дали задание [одному из лидеров венесуэльской оппозиции] Хулио Борхесу <…>, — утверждает он. — Все это указывает на Джона Болтона, у которого преступный менталитет, менталитет убийцы».

По словам президента, он не может обвинить американского лидера Дональда Трампа. Однако у президента Венесуэлы есть все доказательства, чтобы попросить провести расследование в отношении Болтона. «Он преступник. Он потерпел неудачу», — заявил Мадуро.