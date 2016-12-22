Белый дом заявил о непричастности к покушению на Мадуро

В Белом доме прокомментировали попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Там уверяют, что американские власти к ней не причастны. Сам Мадуро ранее заявил, что к организации покушения причастны в том числе Штаты

Охрана защищает Николаса Мадуро во время церемонии (Фото: Xinhua / AP)

Власти США не причастны к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая произошла 4 августа. Такое заявление сделал советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.

«Я могу сказать однозначно, что правительство США не участвовало в этом абсолютно», — сказал Болтон. Он предположил, что попытка покушения могла стать следствием «распространившейся коррупции и угнетений» в Венесуэле.

«Здесь может быть много причин: от инсценировки, устроенной самим режимом Мадуро до чего угодно», — сказал Болтон. «Если у правительства Венесуэлы есть достоверная информация, которую они хотели бы предоставить нам и которая продемонстрировала бы потенциальное нарушение уголовного законодательства США, мы серьезно ее изучим», — добавил советник Трампа.

Попытка покушения на Мадуро произошла в минувшую субботу в Каракасе во время церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президента атаковали несколько дронов, начиненных взрывчаткой. События попали на видеокадры.

Видео: RT en Español / Youtube

Сам Мадуро не пострадал, однако ранения получили семеро военных, принимавших участие в этом праздничном мероприятии.

В своем обращении к нации Мадуро возложил ответственность за организацию покушения на определенные силы в Колумбии и США. Он также выразил надежду на помощь американского президента Дональда Трампа в расследовании этого преступления. Власти Колумбии ранее также отвергли свою причастность к попытке покушения на венесуэльского лидера.