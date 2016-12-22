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Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке госпереворота в Венесуэле
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Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке госпереворота в Венесуэле
Политика, 04:21
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Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке госпереворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Вашингтон намерен совершить государственный переворот в Боливарианской Республике. Об этом сообщает агентство AVN.

По его словам, Белый дом хочет разрушить демократическую жизнь Венесуэлы, а также намерен совершить переворот против конституционного режима.

Кроме того, Мадуро пообещал в ближайшее время организовать пресс-конференцию, на которой расскажет о раскрытых им планах США.

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В сентябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти планируют усилить давление на Венесуэлу из-за экономического и гуманитарного кризиса в этой стране.

«В ближайшие дни вы увидите ряд действий, которые продолжат повышать уровень давления против руководства Венесуэлы, которые работают напрямую против интересов венесуэльского народа», — сказал тогда Помпео.

Теги: Венесуэла , госпереворот , Вашингтон , Николас Мадуро
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