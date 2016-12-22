Венесуэльский оппозиционер признался в подготовке покушения на Мадуро

По словам Сальваторе Луккезе, он помогал венесуэльскому антиправительственному движению организовывать атаку дронов на параде в Каракасе. У организаторов была конкретная цель — Николас Мадуро, но президент Венесуэлы не пострадал

Сальваторе Луккезе (Фото: Carlos Julio Martinez / Reuters)

Бывший глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционер Сальваторе Луккезе рассказал в интервью Reuters, как он помог организовать операцию по запуску вооруженных беспилотников на военном параде в минувшую субботу в Каракасе.

По его словам, он действовал совместно с движением антиправительственных активистов, которое известно в Венесуэле под названием «Сопротивление». Оппозиционер уточнил, что это разрозненное сообщество уличных активистов, студенческих лидеров и бывших военных. В Венесуэле оно известно организацией протестов, которые заканчивались столкновениями с силовиками.

Луккезе заявил, что атака дронов во время митинга — это часть серии вооруженных атак на Мадуро. Он отказался описывать свою точную роль в операции, а также не назвал других участников, которые с ним работали, поскольку опасается за собственную безопасность.

«У нас была конкретная цель, и в тот момент у нас не получилось реализовать ее на все 100%, — отметил оппозиционер. — Вооруженная борьба будет продолжаться».

Агентство указывает, что не смогло оперативно подтвердить у других источников слова Луккезе о его помощи в организации атаки во время митинга. Министерство информации Венесуэлы отказалось от комментариев.

Во время военного парада, который проходил в Каракасе 4 августа, произошла попытка покушения на президента страны Николаса Мадуро с помощью двух дронов, начиненных взрывчаткой. Один из них взорвался над местом проведения парада. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль отчитался о том, что службам безопасности страны удалось сбить беспилотники с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Мадуро в результате взрыва дрона не пострадал, ранения получили несколько кадетов боливарианской гвардии.

Ранее в среду, 8 августа, венесуэльский лидер рассказал, что группа исполнителей покушения проходила подготовку в Колумбии, а ее участникам предложили $50 млн и переезд в США. За организацией атаки, заверил Мадуро стоял лидер оппозиции Хулио Борхес.

Сам Борхес назвал покушение на Мадуро фарсом. «Мы все знаем, что он (инцидент с дронами. — РБК) был постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех из нас, кто выступает против твоей диктатуры», — написал он в своем Twitter.