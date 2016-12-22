Мадуро назвал президента Колумбии ответственным за покушение в Каракасе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что ответственность за покушение на него несет колумбийский лидер Хуан Мануэль Сантос. Об этом Мадуро заявил в обращении к нации, сообщает Associated Press.
Мадуро отметил, что имеющиеся на данный момент доказательства указывают на то, что к организации покушения причастны и крайне правые венесуэльские группировки. По его словам, полиция уже арестовала нескольких праворадикалов.
Попытка покушения на Мадуро произошла 5 августа на церемонии празднования 81-й годовщины создания Боливарианской национальной гвардии. По словам министра связи Венесуэлы Хорхе Родригеса, у президентской ложи взорвались несколько беспилотников, ранения получили семь военных. Сам Мадуро не пострадал.
Отношения Венесуэлы и Колумбии переживают кризис с 2015 года из-за борьбы венесуэльцев с военизированными группировками, депортацией колумбийцев и закрытием границ. В июне 2018 года Мадуро обвинил Сантоса в намерении провести в Венесуэле ряд военных провокаций для развязывания вооруженного конфликта между двумя странами.