Захарова назвала ситуацию в Киргизии внутренним делом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что она надеется на здравомыслие сторон в Киргизии, где накануне прошла спецоперация по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я хотела бы пожелать, может быть, немножко отойдя от своей ипостаси официального представителя, здравомыслия и ответственности», — сказала она.

Представитель ведомства добавила, что Россия рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны. Захарова отметила, что впоследствии МИД даст им более глубокую оценку.

7 августа спецназ начал штурм дома Атамбаева, расположенного в селе Кой-Таш, однако им оказали сопротивление сторонники экс-президента. В результате погиб один человек и пострадали еще 52. При этом ранения получили 22 сотрудника Госкомитета нацбезопасности и двое милиционеров. Посольство посоветовало россиянам избегать района проведения спецоперации.