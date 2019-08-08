Атамбаев решил вывести сторонников на бессрочный митинг в Бишкеке

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого в среду пытались задержать при помощи бойцов спецназа, заявил о намерении провести в Бишкеке бессрочный митинг. Об этом он сказал на встрече со своими сторонниками, сообщает KNews.

Он отметил, что акция начнется в 16:00 по местному времени (13:00 мск) у здания «Форума», после чего демонстранты пойдут к Белому дому.

По словам Атамбаева, его сторонники ночью предложили ему провести митинг с требованием отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента.

Издание KaktusMedia пишет, что у въездов в Белый дом установили бетонные блоки. Также к возможным беспорядкам начали готовиться магазины в столице Киргизии.