Посольство посоветовало россиянам избегать района спецоперации в Киргизии

Угрозы для безопасности россиян в Киргизии нет, однако им лучше избегать района проведения спецоперации по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Киргизии Виктор Харченко, передает «РИА Новости».

Он отметил, что посольство работает в штатном режиме, а в Бишкеке спокойная обстановка. «Никакой информации об угрозах безопасности российским гражданам мы не располагаем», — добавил Харченко.

При этом он сообщил, что посольство не комментирует ситуацию вокруг задержания Атамбаева, потому что это «внутреннее дело Кыргызской Республики».

Штурм резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш начался вечером 7 августа. По последним данным, пострадали 52 человека, 20 из них госпитализировали, один спецназовец погиб. Как сообщает МВД Киргизии, по факту его гибели и нападения на других сотрудников правоохранительных органов открыли досудебное производство.