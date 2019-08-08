Посольство посоветовало россиянам избегать района спецоперации в Киргизии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,09 -0,24 EUR Бирж. 73,00 -0,18 Brent 57,49 +1,90% USD Нал. 65,63 64,75 EUR Нал. 73,57 72,65 USD ЦБ 65,09 -0,11 EUR ЦБ 72,89 -0,18 EUR/USD 1,1215 +0,0012 BTC/USD Бирж. 11 915,64 -69,36 IMOEX 2 701,93 +1,01% RTSI 1 307,87 +1,79% DJIA 26 007,07 -0,09% Nasdaq 7 862,83 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 65,09 (-0,11) Quote, 07 авг, 12:30
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 72,89 (-0,18) Quote, 07 авг, 12:30
Атамбаев признался в стрельбе при попытке его задержания спецназовцами Общество, 10:06 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 10:04 Бразильский игрок дисквалифицирован за поведение в финале Кубка Америки Спорт, 10:02 Что происходит с рынком, когда Трамп пишет в твиттере: 5 ярких примеров Quote, 10:02 Чистая прибыль «МегаФона» снизилась в два раза Технологии и медиа, 10:01 АФК «Система» оценила фармбизнес «Марафона» почти в 12 млрд руб. Бизнес, 09:59 В Совфеде не удивились словам Эрдогана о принадлежности Крыма Политика, 09:55 В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Общество, 09:42 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 09:34 «Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче в США Спорт, 09:33 Число пострадавших при штурме дома экс-главы Киргизии увеличилось до 52 Политика, 09:33 Посольство посоветовало россиянам избегать района спецоперации в Киргизии Общество, 09:32 Президент Киргизии обвинил Атамбаева в нарушении Конституции Политика, 09:29 Объявленный в розыск участник митинга 27 июля сам пришел в полицию Политика, 09:25
Общество ,  
0 
Посольство посоветовало россиянам избегать района спецоперации в Киргизии

Угрозы для безопасности россиян в Киргизии нет, однако им лучше избегать района проведения спецоперации по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Киргизии Виктор Харченко, передает «РИА Новости».

Он отметил, что посольство работает в штатном режиме, а в Бишкеке спокойная обстановка. «Никакой информации об угрозах безопасности российским гражданам мы не располагаем», — добавил Харченко.

При этом он сообщил, что посольство не комментирует ситуацию вокруг задержания Атамбаева, потому что это «внутреннее дело Кыргызской Республики».

Политика
Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Атамбаева. Главное

Штурм резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш начался вечером 7 августа. По последним данным, пострадали 52 человека, 20 из них госпитализировали, один спецназовец погиб. Как сообщает МВД Киргизии, по факту его гибели и нападения на других сотрудников правоохранительных органов открыли досудебное производство.

Представитель Атамбаева сообщал, что бывшего президента задержали, однако его дочь и депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергли эту информацию.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год, летом 2019 года парламентская комиссия обвинила его в коррупции, сокрытии доходов и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В июне его лишили неприкосновенности. Отмечалось, что силовики пришли к бывшему президенту в связи с тем, что он не являлся на допрос в Генпрокуратуру Киргизии.

Теги: Киргизия, спецоперация, задержание, Алмазбек Атамбаев
Материалы по теме
Президент Киргизии созвал Совбез из-за ситуации с Атамбаевым
Политика
Глава милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter