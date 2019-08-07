Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

7 августа спецназ Киргизии прибыл к дому бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева для его задержания. Резиденция расположена в селе Кой-Таш. По данным СМИ, в результате штурма дома есть раненые

Спецназ прибыл к дому Атамбаева в Кой-Таше 7 августа. Накануне в Сети появилось видео общения бывшего президента с журналистами и местными жителями, сообщалось, что встреча прошла в этой же резиденции Сообщается, что в результате штурма несколько человек получили ранения, в том числе журналист. В Государственном комитете нацбезопасности заявили , что спецназ располагает только резиновыми пулями В окружении Атамбаева сообщили , что на месте были женщины и дети, а спецназ ворвался в дом, когда бывший президент выходил к людям Позже появилась информация о задержании Атамбаева В июне этого года парламент лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности с одобрения Генпрокуратуры. Специальная парламентская комиссия обвинила бывшего президента в незаконном обогащении, незаконном владении земельным участком в Кой-Таше и других действиях Сам Атамбаев отверг эти обвинения