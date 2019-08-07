Политика , 07 авг, 18:43
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Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж
7 августа спецназ Киргизии прибыл к дому бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева для его задержания. Резиденция расположена в селе Кой-Таш. По данным СМИ, в результате штурма дома есть раненые
Спецназ прибыл к дому Атамбаева в Кой-Таше 7 августа. Накануне в Сети появилось видео общения бывшего президента с журналистами и местными жителями, сообщалось, что встреча прошла в этой же резиденции
Сообщается, что в результате штурма несколько человек получили ранения, в том числе журналист. В Государственном комитете нацбезопасности заявили, что спецназ располагает только резиновыми пулями
В окружении Атамбаева сообщили, что на месте были женщины и дети, а спецназ ворвался в дом, когда бывший президент выходил к людям
Позже появилась информация о задержании Атамбаева
В июне этого года парламент лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности с одобрения Генпрокуратуры. Специальная парламентская комиссия обвинила бывшего президента в незаконном обогащении, незаконном владении земельным участком в Кой-Таше и других действиях
Сам Атамбаев отверг эти обвинения