Политика , 07 авг, 19:35
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Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Атамбаева. Главное
7 августа спецназ начал штурм дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В ходе штурма были применены резиновые пули, СМИ сообщают о задержании Атамбаева, местный депутат и адвокат Атамбаева опровергают эту информацию
Что произошло
- 7 августа к резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыл спецназ для проведения операции по задержанию бывшего президента. В доме президента находился не только он, но и его сторонники.
- Операция по задержанию бывшего главы государства началась около 20:00 по местному времени, были применены специальные средства. По данным киргизских СМИ, около десяти человек пострадали. Среди получивших ранения — экс-депутат Меербек Мискенбаев, сообщил РБК собеседник из окружения бывшего президента.
- По сообщениям местных СМИ, Атамбаев был задержан и вывезен из резиденции силовиками. По словам депутата парламента Киргизии Ирины Карамушкиной, информация о задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности. По словам адвоката Атамбаева Сергея Слесарева, «он находится в безопасном месте».
Почему к Атамбаеву пришли силовики
- Алмазбек Атамбаев возглавил Киргизию по итогам выборов 2011 года. В 2010 году он и его Социал-демократическая партия Киргизии приняли активное участие в революции, в ходе которой был свергнут президент Курманбек Бакиев (проживает с 2010 года в Белоруссии). После революции в стране была принята новая Конституция, согласно которой человек, избранный главой государства, может занимать этот пост только один шестилетний срок. В 2017 году на выборах президента Киргизии победил Сооронбай Жээнбеков, которого Атамбаев в ходе президентской кампании поддерживал (оба политика принадлежали к одной партии — СДПК), однако после выборов отношения между предыдущим и нынешним президентами страны обострились.
- В 2019 году в парламенте страны создали комиссию по расследованию деятельности экс-президента. Она выдвинула против Атамбаева обвинения по нескольким пунктам. 25 июня Генпрокуратура вынесла заключение по шести обвинениям. Она не смогла установить причастность Атамбаева к гонениям на депутатов и СМИ, но по пяти пунктам нашла признаки особо тяжких преступлений, среди которых: незаконное завладение участком в Кой-Таше, незаконное обогащение, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году, коррупция при модернизации ТЭЦ в Бишкеке, незаконные поставки угля на эту же ТЭЦ.
- 27 июня парламент лишил Атамбаева звания экс-президента Киргизии и снял с него неприкосновенность. Атамбаев обжаловал лишение неприкосновенности в Верховном суде. Все обвинения против себя экс-президент считает «абсурдом».
- Помимо Атамбаева в прошлом году под следствием оказались несколько его соратников, работавших вместе с ним. Среди тех, кому были предъявлены обвинения — бывший премьер-министр страны Сапар Исаков.
- Атамбаев пытался найти поддержку в Москве. 24 июля он побывал в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал российский президент, он призвал все киргизское общество сплотиться вокруг действующего президента Жээнбекова: «Страна нуждается в политической стабильности, и все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства».
- Президент Киргизии Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек.