Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Атамбаева. Главное

7 августа спецназ начал штурм дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В ходе штурма были применены резиновые пули, СМИ сообщают о задержании Атамбаева, местный депутат и адвокат Атамбаева опровергают эту информацию

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Что произошло

7 августа к резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыл спецназ для проведения операции по задержанию бывшего президента. В доме президента находился не только он, но и его сторонники.

Операция по задержанию бывшего главы государства началась около 20:00 по местному времени, были применены специальные средства. По данным киргизских СМИ, около десяти человек пострадали. Среди получивших ранения — экс-депутат Меербек Мискенбаев, сообщил РБК собеседник из окружения бывшего президента.

По сообщениям местных СМИ, Атамбаев был задержан и вывезен из резиденции силовиками. По словам депутата парламента Киргизии Ирины Карамушкиной, информация о задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности. По словам адвоката Атамбаева Сергея Слесарева, «он находится в безопасном месте».

Почему к Атамбаеву пришли силовики