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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
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Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Атамбаева. Главное
7 августа спецназ начал штурм дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В ходе штурма были применены резиновые пули, СМИ сообщают о задержании Атамбаева, местный депутат и адвокат Атамбаева опровергают эту информацию
Фото: AP

Что произошло

  • 7 августа к резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыл спецназ для проведения операции по задержанию бывшего президента. В доме президента находился не только он, но и его сторонники.
  • Операция по задержанию бывшего главы государства началась около 20:00 по местному времени, были применены специальные средства. По данным киргизских СМИ, около десяти человек пострадали. Среди получивших ранения — экс-депутат Меербек Мискенбаев, сообщил РБК собеседник из окружения бывшего президента.
  • По сообщениям местных СМИ, Атамбаев был задержан и вывезен из резиденции силовиками. По словам депутата парламента Киргизии Ирины Карамушкиной, информация о задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности. По словам адвоката Атамбаева Сергея Слесарева, «он находится в безопасном месте».

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

Почему к Атамбаеву пришли силовики

  • Алмазбек Атамбаев возглавил Киргизию по итогам выборов 2011 года. В 2010 году он и его Социал-демократическая партия Киргизии приняли активное участие в революции, в ходе которой был свергнут президент Курманбек Бакиев (проживает с 2010 года в Белоруссии). После революции в стране была принята новая Конституция, согласно которой человек, избранный главой государства, может занимать этот пост только один шестилетний срок. В 2017 году на выборах президента Киргизии победил Сооронбай Жээнбеков, которого Атамбаев в ходе президентской кампании поддерживал (оба политика принадлежали к одной партии — СДПК), однако после выборов отношения между предыдущим и нынешним президентами страны обострились.
  • В 2019 году в парламенте страны создали комиссию по расследованию деятельности экс-президента. Она выдвинула против Атамбаева обвинения по нескольким пунктам. 25 июня Генпрокуратура вынесла заключение по шести обвинениям. Она не смогла установить причастность Атамбаева к гонениям на депутатов и СМИ, но по пяти пунктам нашла признаки особо тяжких преступлений, среди которых: незаконное завладение участком в Кой-Таше, незаконное обогащение, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году, коррупция при модернизации ТЭЦ в Бишкеке, незаконные поставки угля на эту же ТЭЦ.
  • 27 июня парламент лишил Атамбаева звания экс-президента Киргизии и снял с него неприкосновенность. Атамбаев обжаловал лишение неприкосновенности в Верховном суде. Все обвинения против себя экс-президент считает «абсурдом».
  • Помимо Атамбаева в прошлом году под следствием оказались несколько его соратников, работавших вместе с ним. Среди тех, кому были предъявлены обвинения — бывший премьер-министр страны Сапар Исаков.
  • Атамбаев пытался найти поддержку в Москве. 24 июля он побывал в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал российский президент, он призвал все киргизское общество сплотиться вокруг действующего президента Жээнбекова: «Страна нуждается в политической стабильности, и все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства».
  • Президент Киргизии Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек.

Что будет дальше

  • Задержание Атамбаева чревато усилением противостояния между теми кланами в Киргизии, кто поддерживает Жээнбекова, и кланами, выступающими на стороне Атамбаева, сказал РБК эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. «Повышается шанс эскалации на всей территории Киргизии», — заявил аналитик. По словам Дубнова, жесткое задержание бывшего лидера Киргизии, судя по всему, произошло из-за его отказа явиться на допрос в правоохранительные органы. «При этом атака силовых структур [на Атамбаева] выглядит достаточно неоднозначно с точки зрения права и, что немаловажно, с точки зрения угрозы окружающим людям», — отметил Дубнов. «Силовые органы должны были предупредить о намерении применить силу заранее, однако задержание было произведено неожиданно и, как следует из сообщений, привело к ранениям проживающих рядом людей», — пояснил он.
  • Арест Атамбаева едва ли можно назвать неожиданным, сказал РБК редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов. «Силовой метод борьбы с оппонентами стал привычной чертой для Киргизии, особенно на фоне вымывания слоев населения, которые выступали за проевропейский курс страны — например, русскоязычных киргизов и образованных граждан», — отметил он. «Можно вспомнить, что силовым путем был свергнут первый президент республики Аскар Акаев, силовыми методами был отстранен и второй лидер страны Курманбек Бакиев», — указал аналитик. Сторонники Атамбаева попробуют отстоять бывшего президента, но нынешние власти располагают жестким силовым аппаратом, считает Куртов. Впрочем, учитывая негативную экономическую и политическую обстановку в стране, исключать нагнетания обстановки нельзя, добавил эксперт.
Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин, Анастасия Антипова
Теги: Киргизия, Алмазбек Атамбаев, штурм, Коррупция
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