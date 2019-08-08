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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Число пострадавших при штурме дома экс-главы Киргизии увеличилось до 52

Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и силовиков увеличилось до 52 человек. Об этом сообщает портал Kloop со ссылкой на данные Минздрава.

Отмечается, что 38 пострадавших госпитализированы, двое находятся в реанимации, остальные получают амбулаторную помощь. Один человек погиб.

По данным Генпрокуратуры, 22 раненых — это сотрудники Госкомитета нацбезопасности, еще двое получивших травмы — милиционеры.

Ранее Минздрав сообщал о 48 пострадавших.

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

МВД начало следствие по факту убийства и покушения на силовиков. Генпрокуратура ведет досудебное производство по статьям «Хулиганство» и «Массовые беспорядки».

Спецоперация по задержанию Атамбаева началась вечером 7 августа: бойцы спецназа стали штурмовать его дом в селе Кой-Таш. Силовикам противостояли сторонники экс-президента. СМИ сообщали о задержании Атамбаева, однако позднее эту информацию опровергли его дочь и депутат парламента республики. Адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев заявил, что «он находится в безопасном месте».

Политика
Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Атамбаева. Главное

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Генпрокуратура обвиняет его в незаконном завладении участком в Кой-Таше, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году и коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке. В июле экс-президента лишили неприкосновенности.

Теги: Киргизия, штурм, пострадавшие, Алмазбек Атамбаев
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