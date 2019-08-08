Число пострадавших при штурме дома экс-главы Киргизии увеличилось до 52

Число пострадавших при штурме дома экс-главы Киргизии увеличилось до 52

Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и силовиков увеличилось до 52 человек. Об этом сообщает портал Kloop со ссылкой на данные Минздрава.

Отмечается, что 38 пострадавших госпитализированы, двое находятся в реанимации, остальные получают амбулаторную помощь. Один человек погиб.

По данным Генпрокуратуры, 22 раненых — это сотрудники Госкомитета нацбезопасности, еще двое получивших травмы — милиционеры.

Ранее Минздрав сообщал о 48 пострадавших.