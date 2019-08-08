Президент Киргизии обвинил Атамбаева в нарушении Конституции

Заседание Совбеза было созвано на фоне столкновений, которые произошли после штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. Вечером 7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку захвата экс-президента. Но силовикам оказали сопротивление сторонники Атамбаева. По последним данным, в результате столкновений в ходе спецоперации пострадали 48 человек, один спецназовец погиб. Генпрокуратура Киргизии завела уголовные дела о массовых беспорядках, хулиганстве, захвате заложников и убийстве.

Изначально СМИ сообщали, что Атамбаев был задержан. Но позже эту информацию опровергли дочь экс-президента и депутат парламента Киргизии. Позднее сам бывший глава республики призвал нынешние власти «одуматься», а силовиков — «не стрелять в собственный народ». Он также заявил о готовности дать письменные показания по всем выдвинутым в его отношении обвинениям.

Летом 2019 года парламентская комиссия по итогам расследования деятельности Атамбаева на посту президента установила, что он совершил ряд преступлений, в том числе коррупционных. В частности, Генпрокуратура Киргизии обвиняет его в коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке, незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 27 июня парламент лишил Атамбаева звания экс-президента Киргизии и снял с него неприкосновенность.

Алмазбек Атамбаев был руководителем республики с 2011 по 2017 год. После отставки он возглавил правящую Социал-демократическую партию Киргизии (СДПК), а в этом мае сложил полномочия и вышел из нее.