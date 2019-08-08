Президент Киргизии обвинил Атамбаева в нарушении Конституции

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, чью резиденцию накануне штурмовали силовики, «грубо попрал Конституцию и законы» республики. Об этом на заседании Совбеза в Бишкеке заявил глава государства Сооронбай Жээнбеков.
Атамбаев «оказал жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», отметил Жээнбеков. Он добавил, что долг государства заключается в обеспечении соблюдения закона всеми гражданами.
На заседании Жээнбеков заявил о необходимости сохранения законности, безопасности и мира в республике и призвал принять для этого «безотлагательные меры».
Как отмечает пресс-служба президента, во встрече участвовали председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев, глава МВД Кашкар Джунушалиев и генпрокурор Откурбек Джамшитов.