Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

Вина за прекращение существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) целиком и полностью лежит на США. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на брифинге, сообщает ТАСС.

«Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру выхода из него», — подчеркнул Рябков.

В то же время он отметил, что Россия сделала все, чтобы сохранить договор. Рябков напомнил, что, хотя российский лидер Владимир Путин подписал 3 июля указ о приостановлении выполнения ДРСМД, однако первыми из договора вышли США. Это произошло после истечения полугодовой процедуры, запущенной 2 февраля.

Рябков заверил, что если бы Вашингтон отозвал ноту Госдепа о приостановке участия в ДРСМД, договор был бы сохранен. Замглавы МИД России также сказал, что решение Вашингтона ликвидировать ДРСМД приведет к негативным последствиям для международной безопасности.