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Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

Вина за прекращение существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) целиком и полностью лежит на США. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на брифинге, сообщает ТАСС.

«Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру выхода из него», — подчеркнул Рябков.

В то же время он отметил, что Россия сделала все, чтобы сохранить договор. Рябков напомнил, что, хотя российский лидер Владимир Путин подписал 3 июля указ о приостановлении выполнения ДРСМД, однако первыми из договора вышли США. Это произошло после истечения полугодовой процедуры, запущенной 2 февраля.

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США вышли из договора по ракетам

Рябков заверил, что если бы Вашингтон отозвал ноту Госдепа о приостановке участия в ДРСМД, договор был бы сохранен. Замглавы МИД России также сказал, что решение Вашингтона ликвидировать ДРСМД приведет к негативным последствиям для международной безопасности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — первое подписанное США и СССР соглашение, которое обязало державы сократить свой ядерный арсенал, избавиться от целой категории вооружений и учредить инспекции. 2 августа США официально вышли из Договора, обвинив Россию в нарушении его положений, в частности, в испытании и развертывании запрещенной договором ракеты SSC-8 (в российской классификации — 9M729).

По словам Рябкова, испытания ракеты 9M729 Россией было лишь предлогом для США, чтобы достичь своей главной цели — ликвидировать договор и «развязать себе руки».

Теги: Сергей Рябков, ДРСМД, Вашингтон
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