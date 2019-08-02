США не увидели риска гонки вооружений из-за отношений Путина и Трампа

США вышли из договора, запрещающего разработку, хранение и использование ракет средней и меньшей дальности. В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений в результате данного решения

Владимир Путин и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил Fox News, что США не боятся новой гонки вооружений из-за выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Нет», — ответил Хоган на вопрос корреспондента о страхе перед гонкой вооружений. Представитель Белого дома пояснил, что это связано с тем, что у президента Дональда Трампа «хорошие отношения» с российским лидером Владимиром Путиным.

Хоган отметил, что ДРСМД — сделка времен холодной войны и Москва могла сохранить ее, о чем неоднократно говорил госсекретарь США Майк Помпео.

США и СССР подписали ДРСМД в 1987 году. Соглашение запрещало производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора в феврале 2018 года, официально эта процедура завершилась 2 августа.