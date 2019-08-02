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Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Политика ,  
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США не увидели риска гонки вооружений из-за отношений Путина и Трампа
США вышли из договора, запрещающего разработку, хранение и использование ракет средней и меньшей дальности. В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений в результате данного решения
Владимир Путин и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил Fox News, что США не боятся новой гонки вооружений из-за выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Нет», — ответил Хоган на вопрос корреспондента о страхе перед гонкой вооружений. Представитель Белого дома пояснил, что это связано с тем, что у президента Дональда Трампа «хорошие отношения» с российским лидером Владимиром Путиным.

Хоган отметил, что ДРСМД — сделка времен холодной войны и Москва могла сохранить ее, о чем неоднократно говорил госсекретарь США Майк Помпео.

Политика
Ключевой договор о ядерном оружии между США и Россией утратил силу

США и СССР подписали ДРСМД в 1987 году. Соглашение запрещало производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора в феврале 2018 года, официально эта процедура завершилась 2 августа.

Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении договора, российскую сторону не устраивает наземное развертывание пусковых установок Mk-11 в Румынии, американскую — российская ракета 9М729, дальность которой, как утверждают в США, выходит за рамки соглашения.

Фотогалерея 
Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

В МИД России назвали выход США из договора «серьезнейшей ошибкой» и призвали Вашингтон не развертывать новые ракеты после разрыва ДРСМД. В Москве отметили, что российская сторона ввела односторонний мораторий и не планирует развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, где не будет аналогичных американских ракет.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Белый дом, гонка вооружений, ДРСМД
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