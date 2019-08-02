К тушению пожаров в Сибири приступили вертолеты Минобороны

В Красноярском крае и Иркутской области к тушению лесных пожаров приступили вертолеты Ми-8. Сообщение опубликовано на сайте Министерства обороны.

Вертолеты, оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью 5 тонн. Ежедневно они будут выполнять от 10 до 15 вылетов для локализации очагов лесных пожаров, говорится в сообщении. Всего в состав группировки по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае вошли десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и десять вертолетов Ми-8 армейской авиации.

1 августа самолеты Ил-76 вылетели в Красноярский край для борьбы с пожарами. Они оборудованы водосливными приборами, в которые можно залить 42 тонны воды.

Накануне «Авиалесоохрана» приступила к попыткам искусственно вызвать дожди для тушения пожаров в Сибири. Для этого использовался специальный самолет-зондировщик Ан-26. «Запуск летчиками-наблюдателями ФБУ «Авиалесоохрана» в облачные системы пиропатронов с йодистым серебром инициирует процесс образования дождей», — объяснили в ведомстве.