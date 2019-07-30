Медведев потребовал от губернаторов личного контроля за лесными пожарами

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину лично проконтролировать ситуацию с природными пожарами в регионах. Аналогичной ответственности он потребовал и от губернаторов регионов, где горят леса. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, на котором присутствовал министр, передает «РИА Новости».

«Я просил бы проверить ситуацию на месте, Дмитрий Николаевич, прошу вас с некоторыми другими коллегами, которые отвечают за вопрос, вылететь и посмотреть, как обстоят дела в регионах», — обратился премьер к руководителю ведомства.

Медведев попросил Кобылкина дать главам регионов распоряжение взять ситуацию с пожарами под усиленный контроль. «Справедливо сказано, что эта работа — компетенция региональных властей», — отметил он и добавил, что губернаторы должны лично заниматься этим вопросом, а «не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать».

На заседании Кобылкин вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым представили доклады о работе по борьбе с пожарами в Сибири. По словам главы Минприроды, основной причиной пожаров является природный фактор — сухие грозы. «Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, ситуация тем не менее тяжелая», — добавил он.