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Amazon $2 300 (+21,63%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,68%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,86%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
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Медведев потребовал от губернаторов личного контроля за лесными пожарами

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину лично проконтролировать ситуацию с природными пожарами в регионах. Аналогичной ответственности он потребовал и от губернаторов регионов, где горят леса. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, на котором присутствовал министр, передает «РИА Новости».

«Я просил бы проверить ситуацию на месте, Дмитрий Николаевич, прошу вас с некоторыми другими коллегами, которые отвечают за вопрос, вылететь и посмотреть, как обстоят дела в регионах», — обратился премьер к руководителю ведомства.

Медведев попросил Кобылкина дать главам регионов распоряжение взять ситуацию с пожарами под усиленный контроль. «Справедливо сказано, что эта работа — компетенция региональных властей», — отметил он и добавил, что губернаторы должны лично заниматься этим вопросом, а «не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать».

Общество
Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

На заседании Кобылкин вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым представили доклады о работе по борьбе с пожарами в Сибири. По словам главы Минприроды, основной причиной пожаров является природный фактор — сухие грозы. «Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, ситуация тем не менее тяжелая», — добавил он.

Кобылкин заявил, что площадь природных пожаров с зонами контроля составляет 2 млн 700 тыс. га, что больше уровня прошлого года на 12%. В Красноярский край, где обнаружены почти сто очагов, для недопущения распространения огня из других регионов перебросили 100 десантников, рассказал он.

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

Ранее 30 июля Минприроды поручило Рослесхозу и главам регионов пересмотреть границы зон, где ведется наблюдение за пожарами. Глава ведомства заявил о необходимости предотвратить попадание дыма от горящего леса в населенные пункты. О намерении обратиться к этой теме заявили и в Совете Федерации.

Теги: Дмитрий Медведев, Минприроды, лесные пожары
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