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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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Пентагон отложил заключение контракта на $10 млрд из-за «заговора Amazon»

Пентагон отложил заключение контракта на $10 млрд по предоставлению вычислительных услуг нового поколения для военных, монополией на которые ранее обладала компания Amazon. Вопрос о заключении контракта должен рассмотреть исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер, пишет The New York Times.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет серьезно наблюдать за процессом заключения контракта после того, как 27 июля компания Oracle — конкурент Amazon — предоставила Трампу документ, в котором говорится о заговоре Amazon с целью создания монополии сети облачных вычислений. Об этом сообщал телеканал CNN, характеризуя его как рассказ о «заговоре Amazon».

В документе содержались доказательства, что люди внутри и за пределами министерства, по версии Oracle, содействовали тому, чтобы Amazon выиграла контракт. При этом The New York Times сообщает, что компании Oracle и IBM были исключены из первоначальных торгов, так как Пентагон решил, что у этих двух компаний нет необходимой инфраструктуры для выполнения такой сложной операции облачных вычислений. Единственными конкурентами остались Amazon и Microsoft — компании, у которых уже есть опыт работы с секретными проектами облачных вычислений.

Политика
СМИ узнали о планах США провести антимонопольную проверку Apple и Amazon

В середине июля Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении интернет-компании Amazon. Еврокомиссия планировала выяснить, не нарушает ли компания европейские правила конкуренции. В регулирующих органах ЕС отметили, что компания, одновременно является сервисом для размещения товаров от разных покупателей и продавцом собственной продукции и может использовать в своих целях имеющиеся у нее данные ретейлеров-конкурентов. В начале июня СМИ сообщали и о возможной антимонопольной проверке Amazon в США.

Теги: контракт, Пентагон, Amazon, Oracle
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