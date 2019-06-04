СМИ узнали о планах США провести антимонопольную проверку Apple и Amazon

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,34 -0,09 EUR Бирж. 73,47 +0,43 Brent 61,78 -4,48% USD Нал. 65,78 63,58 EUR Нал. 73,68 71,06 USD ЦБ 65,55 +0,17 EUR ЦБ 73,22 +0,37 EUR/USD 1,1242 +0,0075 BTC/USD Бирж. 8 140,70 -599,31 IMOEX 2 729,93 +2,42% RTSI 1 315,22 +2,19% DJIA 24 819,78 +0,02% Nasdaq 7 333,02 -1,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 65,55 (+0,17) Quote, 03 июн, 13:50
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 73,22 (+0,37) Quote, 03 июн, 13:50
СМИ назвали виновника многодневного сбоя с багажом в Шереметьево Общество, 02:07 СМИ узнали о планах США провести антимонопольную проверку Apple и Amazon Политика, 01:55 Помпео счел недостаточными отчеты России о крушении MH17 Политика, 01:36 В известной из-за «пасхального банкета» колонии скончался заключенный Общество, 01:11 Минобороны отчиталось об испытаниях новой ракеты для систем ПРО Политика, 00:37 В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами Общество, 00:29 Эксперты назвали препятствия для попадания Москвы в топ-10 столиц туризма Общество, 00:01 В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика Общество, 03 июн, 23:59 «Коммерсанту» пригрозили штрафом в 1 млн руб. за разглашение гостайны Общество, 03 июн, 23:42 Сборная России потеряла футболиста основы перед матчами отбора Евро-2020 Спорт, 03 июн, 23:28 МВД заявило о тысячах заявлений от жителей Донбасса о гражданстве России Общество, 03 июн, 23:27 Хачанов обыграл дель Потро и впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 03 июн, 22:47 Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора Общество, 03 июн, 22:32 Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства Бизнес, 03 июн, 22:30
Политика ,  
0 
СМИ узнали о планах США провести антимонопольную проверку Apple и Amazon

Минюст и Федеральная торговая комиссия США обсуждают возможные проверки в отношении Apple, Amazon, Facebook и Google на соответствие антимонопольному законодательству, пишет Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

По данным агентства, представители структур встречались в последние несколько недель и договорились, что Минюст получит право провести расследование в отношении Apple и Google, а торговая комиссия, соответственно, Amazon и Facebook.

Политика
Париж заявил о введении налога на «большую четверку» во главе с Google

В тексте Reuters отмечается, что речь идет именно о потенциальной возможности проверок. Объясняя предполагаемые претензии регуляторов США к Apple, агентство пишет, что ведущий музыкальный стриминговый сервис Spotify и другие компании подавали жалобу на Apple в антимонопольные органы Евросоюза. В ней, в частности, было указано, что Apple берет с сервисов и приложений комиссию в 30% за использование своей встроенной системы покупок.

В начале июня антимонопольную проверку в отношении Google в США анонсировала газета The Wall Street Journal. Поисковик уже получал антимонопольные штрафы в несколько миллиардов евро в Евросоюзе.

Теги: антимонопольное расследование, Минюст США, Apple
Материалы по теме
Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за ограничение конкуренции
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter