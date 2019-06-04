СМИ узнали о планах США провести антимонопольную проверку Apple и Amazon

Минюст и Федеральная торговая комиссия США обсуждают возможные проверки в отношении Apple, Amazon, Facebook и Google на соответствие антимонопольному законодательству, пишет Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

По данным агентства, представители структур встречались в последние несколько недель и договорились, что Минюст получит право провести расследование в отношении Apple и Google, а торговая комиссия, соответственно, Amazon и Facebook.

В тексте Reuters отмечается, что речь идет именно о потенциальной возможности проверок. Объясняя предполагаемые претензии регуляторов США к Apple, агентство пишет, что ведущий музыкальный стриминговый сервис Spotify и другие компании подавали жалобу на Apple в антимонопольные органы Евросоюза. В ней, в частности, было указано, что Apple берет с сервисов и приложений комиссию в 30% за использование своей встроенной системы покупок.

В начале июня антимонопольную проверку в отношении Google в США анонсировала газета The Wall Street Journal. Поисковик уже получал антимонопольные штрафы в несколько миллиардов евро в Евросоюзе.