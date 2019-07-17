Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

О том, что антимонопольные органы ЕС наблюдают за тем, использует ли Amazon данные, полученные от небольших розничных фирм, для увеличения собственных продаж, интернет-гиганта предупреждали еще с сентября прошлого года

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Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса. Об этом говорится в соответствующем заявлении еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Оно размещено на сайте комиссии.

Дело в том, что компания, которая одновременно является сервисом для размещения товаров от разных покупателей и продавцом собственной продукции, может использовать в своих целях имеющиеся у нее данные ретейлеров-конкурентов, считают в регулирующих органах ЕС. В ходе расследования Еврокомиссия, отметила Вестагер, планирует выяснить, нарушает ли Amazon европейские правила конкуренции.

«Потребители, — отметила еврокомиссар, — все чаще совершают покупки в интернете». Именно электронная коммерция, добавила она, способствовала росту розничной конкуренции и предоставила больше выбора и лучшие цены. «Мы должны обеспечить, чтобы крупные онлайн-платформы не устраняли эти преимущества», — пояснила Вестагер.

Amazon, считают в европейских регулирующих органах, предоставляя площадку для независимых продавцов, постоянно собирает данные об активности на своей платформе. «Основываясь на предварительных выводах комиссии, Amazon, похоже, использует [в своих целях] конфиденциальную информацию о продавцах, их продуктах и сделках на рынке», — заявила еврокомиссар, отметив, что подобная практика нарушает правила конкуренции ЕС.