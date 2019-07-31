В Тулуне уровень воды в реке Ия начал снижаться

Уровень воды в реке Ие в Тулуне Иркутской области перестал повышаться. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По состоянию на 06:00 по местному времени (01:00 мск), уровень воды остановился на отметке в 1125 см. Однако через два часа он понизился на 4 см.

28 июля уровень воды в реке Ие превысил критическую отметку в 700 см. В этот же день в Тулуне начали эвакуацию жителей из-за угрозы паводка.

Впоследствии в городе перекрыли движение по участку федеральной трассы Р-255 «Сибирь», который проходит через реку Ия. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщал, что вода из реки переливается через защитную дамбу.