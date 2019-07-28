В Тулуне началась эвакуация из-за угрозы нового паводка

В Тулуне (Иркутская область) началась эвакуация жителей из-за угрозы дождевого паводка, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Речь идет о нескольких районах в самом городе, а также о ряде населенных пунктов в Тулунском районе. На сайте городской администрации говорится, что на фоне новых осадков уровень воды в расположенной рядом реке Ие поднялся до 670 см при критических 700.

Губернатор региона Сергей Левченко, уточняет ТАСС, также сообщил, что в городской дамбе из-за повышения уровня воды в реке срочно засыпали отверстие, которое использовалось для ухода воды с затопленной ранее территории.

Он пояснил, что во время наводнений в дамбе были сделаны шесть отверстий. Пять из них впоследствии засыпали, а одно оставили для стока. Однако после предупреждения Гидрометцентра о поднятии уровня воды в Ие (предположительно, вода поднимется на 2 м, ранее она поднималась почти на 14 м) губернатор поручил срочно засыпать отверстие.