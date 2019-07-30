В Тулуне из-за возобновления паводка закрыли федеральную трассу «Сибирь»

В городе Тулуне Иркутской области закрыли участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», проходящий через реку Ия. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Движение на участке закрыли в 05:30 по местному времени (00:30 мск). Как сообщает «Иркутск Сегодня», ограничение действует для всех видов транспорта. В ГУ МВД по региону отметили, что объехать трассу можно через Братский район.

Уровень воды в реке Ие на 04:00 по местному времени (23:00 мск) составил 910 см, прибавив за два часа 25 см при критической отметке — 700 см, отмечается на сайте городской администрации.

В Тулуне 28 июля из-за угрозы дождевого паводка началась эвакуация местных жителей. Тогда говорилось о нескольких районах в самом городе и о ряде населенных пунктов в Тулунском районе. Уровень воды в Ие на тот момент достиг 670 см.