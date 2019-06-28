МЧС начал эвакуацию города Тулун в Иркутской области

Сотрудники МЧС начали эвакуацию города Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, по уточненным данным, из-за паводка в Тулуне сейчас подтоплены 887 домов и один социальный объект. В этих домах живут 1771 человек.

Как следует из сообщения МЧС, Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Проводится эвакуация местных жителей в пункты временного размещения вместимостью 1,6 тыс. человек каждый. Также закрыто движение на участке автодороги Тайшет — Тулун (1477-1490 км). Проехать можно через Братский район, уточнили в ведомстве.

Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тысяч жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей. Под водой также находятся 13 мостов и 16 участков автодорог.

Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, введен режим чрезвычайной ситуации. Вода затопила населенные пункты Тайшетского, Нижнеудинского и Тулунского районов. На 23 гидрологических постах организовано непрерывное наблюдение уровней воды.