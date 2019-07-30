Новая волна паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

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Курс доллара на 30 июля USD ЦБ: 63,52 (+0,39)

Курс евро на 30 июля EUR ЦБ: 70,64 (+0,33)

Сила жеста: что делать, когда тело нас предает

Суд вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве полицейских в Астрахани

Генпрокуратура в августе начнет массовую проверку пенсионных фондов

Зеленский уволил Короля Артура из районной администрации

Сенатор назвал вероятным сценарием исчезновение Украины

Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту

Умный город: энергоэффективность и безопасность как синонимы комфорта

Чайка заявил о недостаточном контроле за безопасностью в детских лагерях

Теннисистка Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе

Найди свой миллион: готов ли ты стать успешным трейдером

20 тысяч оттенков стагнации: ВШЭ отсканировала настроения топ-менеджеров

В Рязани произошел пожар в цехе по производству жидкости для розжига

Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов