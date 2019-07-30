Общество , 30 июл, 11:36
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Новая волна паводка в Иркутской области. Фоторепортаж
В Иркутской области готовятся к повторному паводку. Уровень воды в реке Ия продолжает расти. В некоторых районах проводится эвакуация жильцов, федеральная трасса Р-255 «Сибирь» закрыта. Как готовятся к новой волне паводка в Иркутской области — в фоторепортаже РБК
Трасса Р-255 «Сибирь» в границах города Тулуна была закрыта 30 июля. Движение ограничено до особого распоряжения из-за выхода вод реки Ия на проезжую часть
В Тулуне, а также в некоторых населенных пунктах в Тулунском районе с 28 июля проводится эвакуация местных жителей
К разливу рек привели продолжительные дожди
Уровень воды в реке Ия на 4:00 (23:00 мск) поднялся до 670 см, прибавив 25 см за два часа. Критическим считается уровень воды в 700 см
В Байкальске, как и в Тулуне, из-за подмыва дамбы проводится эвакуация жителей. Эвакуировано около 150 человек
Ожидается, что на реке Ия вода поднимется до 1050 см
Во время первых паводков уровень реки в Ие поднялся до 1387 см
В МЧС заявили, что новый паводок будет слабее предыдущего и «говорить о критической ситуации нельзя»
Паводок в Иркутской области, произошедший в конце июня, привел к гибели 25 человек, 38 тыс. человек пострадали. Сумма ущерба составила 31 млрд руб.