Губернатор заявил о переливе воды через дамбу на реке Ия в Тулуне

Вода из реки Ия в Иркутской области переливается через защитную дамбу в городе Тулуне. Об этом журналистам рассказал губернатор Сергей Левченко, говорится на сайте правительства области.

По словам губернатора, синоптики обещают, что рост воды в реке Ия в Тулунском районе не превысит уровня 10 м 50 см. «Пока до этой границы достаточно далеко. Что касается дамбы в Тулуне, которая рассчитана на 9 м, естественно, сегодня перелив есть. Но ситуация развивается в прогнозируемом режиме. Такое развитие мы предполагали и готовились к нему», — заявил губернатор.

Водой из реки Ия также частично затопило федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в границах города Тулуна, говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области, поступившем в РБК. Из-за этого движение было ограничено с 5:30 по местному времени на участке с 1491 км по 1494 км, указывает МЧС. «Наблюдается подтопление двух участков дороги от 50 до 100 м, высота перелива через дорожное полотно составляет 5 см», — говорится в сообщении экстренной службы.