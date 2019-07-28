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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Уровень воды в проходящей через Тулун реке превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ие в Тулуне Иркутской области превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Уровень воды в реке Ие на 22:00 (17:00 мск. — РБК) 28 июля составил 708 см (+13)», — говорится в сообщении.

Накануне в Тулуне выпала почти месячная норма осадков — 104 мм. В результате сильных дождей были подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Ранее в воскресенье в Тулуне начали эвакуацию жителей из-за угрозы паводка. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в городской дамбе срочно засыпали отверстие, которое ранее использовали для отвода воды с затопленных территорий.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за сильных дождей. В результате погибли 25 человек. По данным местных властей, ущерб составляет 31 млрд руб.

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В Тулуне перекрыли трассу «Сибирь» из-за уплывших по реке домов

В конце июня в Тулуне подтопило 887 домов, в которых жили более 1,7 тыс. человек. Уровень воды в реке Ие превышал 946 см. Тогда сотрудники МЧС провели эвакуацию жителей.

В начале июля в Тулуне перекрыли движение по трассе Р-255 «Сибирь» из-за подтопления, так как течение принесло к дороге дома и сараи. Впоследствии движение восстановили.

Теги: Иркутская область, паводки
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