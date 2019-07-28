Уровень воды в проходящей через Тулун реке превысил критическую отметку

Уровень воды в проходящей через Тулун реке превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ие в Тулуне Иркутской области превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Уровень воды в реке Ие на 22:00 (17:00 мск. — РБК) 28 июля составил 708 см (+13)», — говорится в сообщении.

Накануне в Тулуне выпала почти месячная норма осадков — 104 мм. В результате сильных дождей были подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.

Ранее в воскресенье в Тулуне начали эвакуацию жителей из-за угрозы паводка. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в городской дамбе срочно засыпали отверстие, которое ранее использовали для отвода воды с затопленных территорий.