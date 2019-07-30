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Amazon $2 300 (+21,63%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,68%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,86%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
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Политика ,  
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Володин увидел в отъезде Порошенко знак предрешенности его судьбы

Участь президентов, которые пришли к власти путем «оранжевых революций» в своих странах, предрешена. Так спикер Госдумы прокомментировал информацию о том, что бывший украинский лидер Петр Порошенко уехал из страны, передает ТАСС.

В качестве примера Володин привел бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который «стал для своей родины невъездным». «А вчера Порошенко с семьей покинул Украину», — заявил он журналистам.

По словам спикера Госдумы, и Порошенко, и Саакашвили пришли к власти «при внешней поддержке» и нанесли своим странам «непоправимый ущерб». В частности, заявил он, Грузия «потеряла Абхазию и Южную Осетию» из-за действий экс-президента. «Украина, некогда экономически процветающая и самодостаточная, потеряла суверенитет и погрузилась во внутренние конфликты», — добавил Володин.

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Порошенко заявил об отсутствии планов прятаться за границей

«На этих наглядных примерах, если кому-то мало Ирана, Ирака и Ливии, можно сделать вывод, что еще ни одна революция, привнесенная извне, ни один захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделали жизнь людей лучше», — заключил он.

Накануне источники «Украинской правды», близкие к погранслужбе страны, сообщили, что Порошенко вместе с семьей отправился отдохнуть в Турцию. Некоторые из членов семьи экс-президента вылетели в Стамбул в конце прошлой недели. По словам собеседников издания, Порошенко также написал заявление об отказе от государственной охраны.

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Президенты в бегах и на пенсии: чем занимаются бывшие главы Украины

Сам экс-президент Украины в интервью, опубликованном после появления этих сообщений, заявил, что не намерен прятаться за границей, поскольку это было бы «большим подарком» российскому президенту Владимиру Путину. По словам Порошенко, ему «не за что краснеть» и нет каких-либо фактов, из-за которых ему нужно переживать.

В прошлом году «Страна.ua» сообщала, что Порошенко, занимавший тогда пост главы государства, вместе с членами семьи получили от Службы безопасности Украины документы на чужое имя для отдыха на Мальдивах. Порошенко эти данные опроверг, заявив, что летал в отпуск под своей фамилией и за свой счет.

Как заявили в Госбюро расследований страны, на Украине после выборов президента в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц открыто более десяти уголовных дел. Они касаются возможного вмешательства в деятельность судей и возможной легализации доходов, полученных преступным путем.

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СМИ узнали подробности дела против Порошенко о давлении на судей

Теги: Вячеслав Володин, Петр Порошенко
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