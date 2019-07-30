Володин увидел в отъезде Порошенко знак предрешенности его судьбы

Участь президентов, которые пришли к власти путем «оранжевых революций» в своих странах, предрешена. Так спикер Госдумы прокомментировал информацию о том, что бывший украинский лидер Петр Порошенко уехал из страны, передает ТАСС.

В качестве примера Володин привел бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который «стал для своей родины невъездным». «А вчера Порошенко с семьей покинул Украину», — заявил он журналистам.

По словам спикера Госдумы, и Порошенко, и Саакашвили пришли к власти «при внешней поддержке» и нанесли своим странам «непоправимый ущерб». В частности, заявил он, Грузия «потеряла Абхазию и Южную Осетию» из-за действий экс-президента. «Украина, некогда экономически процветающая и самодостаточная, потеряла суверенитет и погрузилась во внутренние конфликты», — добавил Володин.

«На этих наглядных примерах, если кому-то мало Ирана, Ирака и Ливии, можно сделать вывод, что еще ни одна революция, привнесенная извне, ни один захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделали жизнь людей лучше», — заключил он.