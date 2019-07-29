СМИ узнали об отъезде Порошенко с семьей c Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал с семьей на отдых в Турцию. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие к пограничной службе.

По данным собеседников издания, часть членов семьи вылетела с Украины на прошлой неделе. Другая улетела в воскресенье, 28 июля. По их словам, они отправились в Стамбул.

Один из собеседников добавил, что Порошенко также написал заявление об отказе от государственной охраны. «Украинская правда» уточняет, что экс-президент еще 26 июля сообщал изданию о своих намерениях отправиться отдыхать за границу.

В январе 2018 года «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинских спецслужбах написала, что бывший тогда президентом Порошенко и члены его семьи получили от СБУ документы на чужое имя, чтобы отдохнуть на Мальдивах. Собеседник отметил, что заявление в СБУ написал бывший тогда главой управления госохраны Украины Валерий Гелетей, в котором он сообщил, что в адрес Порошенко поступают угрозы.