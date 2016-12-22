СМИ узнали об отдыхе Порошенко на Мальдивах с документами на чужое имя

Президент Украины Петр Порошенко получил от СБУ документы на чужое имя для отдыха на Мальдивах. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

По данным издания, Порошенко и его семье были выданы так называемые ДОПы — документы оперативного прикрытия.«Гелетей (Валерий Гелетей, глава Управления государственной охраны Украины. — РБК) написал в СБУ письмо под грифом «секретно», что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ», — цитирует издание слова источника.

Эти документы Порошенко и его семья использовали для того, чтобы на новогодние праздники отправиться отдыхать на Мальдивы, утверждает «Страна.ua». Чартер с Порошенко и его семьей вылетел из Киева 1 января и вернулся обратно 8 января с Мальдив. Расследование, посвященное этой информации, было проведено проектом «Схема» (совместным проектом «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый»). Маршрут и цель назначения чартера было отслежено с помощью сервисов слежения за перемещением авиации. О присутствии президента и семьи на борту самолета «Схема» заявляет на основании информации от собственных источников.

Проект утверждает, что на Мальдивах Порошенко отдыхал «со 2 по 8 января в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc, состоящем только из частных вилл посреди Индийского океана». Авторы проекта указывают, что в этот момент на самой дорогой вилле курорта, по данным администрации был зарегистрирован некий Mr. Petro Incognito из Украины. Фамилия постояльца не была указана в документах по соображениям анонимности.

Аренда острова с виллой на курорте Cheval Blanc стоит $46 тыс.за день. С учетом стоимости перелета, «Схема» оценила предполагаемый отдых президента Украины на сумму в $500 тыс.

Информацию о частной поездке Порошенко на Мальдивы 16 января подтвердила пресс-служба президента Украины. При этом в пресс-службе заявили, что поездку Порошенко организовал за собственный счет.