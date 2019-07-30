Порошенко заявил об отсутствии планов прятаться за границей

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью «Украинской правде», что не намерен прятаться за границей. По его словам, если он так поступит, это будет «большой подарок» президенту России Владимиру Путину.

«Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не [действующий президент Украины Владимир] Зеленский. Мой оппонент — Путин», — заявил Порошенко. Он подчеркнул, что ему «не за что краснеть». «Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать», — подчеркнул Порошенко, добавив, что «перестал бояться» в 2014 году.

Ранее «Украинская правда» заявила со ссылкой на источники, близкие пограничной службе, что Петр Порошенко уехал из страны. По данным издания, бывший президент Украины отправился в Турцию, чтобы отдохнуть с семьей. При этом, по данным собеседников издания, часть членов семьи вылетела из Украины на прошлой неделе. Часть родственников улетели в воскресенье, 28 июля. По их словам, они отправились в Стамбул.

После выборов нового президента на Украине против Порошенко и его команды открыли 11 уголовных производств, сообщал ранее глава Государственного бюро расследований Украины. В частности, по данным СМИ, Порошенко оказывал давление на судей, которые вели дела, затрагивающие личные дела президента Украины.