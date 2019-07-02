Движение по трассе «Сибирь» в Тулуне возобновлено

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области, которое было прервано из-за подтопления, запущено в обе стороны в тестовом режиме. Об этом говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Сначала по мосту через реку Ия пройдут легковые автомобили, затем большегрузы, заявил губернатор Сергей Левченко. Отмечается, что расчистка завалов и уборка мусора с двух сторон автодороги завершена.

В сообщении ФКУ Упродор «Прибайкалье» (структура Росавтодора) также сообщается, что движение по трассе в границах Иркутской области открыто для всех видов транспорта.

О перекрытии движения МЧС сообщило 1 июля. В ведомстве рассказали, что мост через Ию был затоплен, а около него образовался затор из домов и сараев, которые принесло течением.