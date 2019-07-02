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Движение по трассе «Сибирь» в Тулуне возобновлено

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области, которое было прервано из-за подтопления, запущено в обе стороны в тестовом режиме. Об этом говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Сначала по мосту через реку Ия пройдут легковые автомобили, затем большегрузы, заявил губернатор Сергей Левченко. Отмечается, что расчистка завалов и уборка мусора с двух сторон автодороги завершена.

В сообщении ФКУ Упродор «Прибайкалье» (структура Росавтодора) также сообщается, что движение по трассе в границах Иркутской области открыто для всех видов транспорта.

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В Тулуне перекрыли трассу «Сибирь» из-за уплывших по реке домов

О перекрытии движения МЧС сообщило 1 июля. В ведомстве рассказали, что мост через Ию был затоплен, а около него образовался затор из домов и сараев, которые принесло течением.

По данным ведомства, из-за подъема воды в регионе подтопило 83 населенных пункта, были повреждены 13 автомобильных мостов и семь участков дорог местного значения.

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Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным МЧС, в результате стихии погибли 14 человек, еще 13 пропали без вести.

Теги: Иркутская область, подтопление, восстановление движения
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