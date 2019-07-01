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В Тулуне перекрыли трассу «Сибирь» из-за уплывших по реке домов

В Тулунском районе Иркутской области перекрыли движение по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» из-за подтопления. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В том числе [движение перекрыто] из-за домов и сараев, которых принесло течением», — уточнили в пресс-службе МЧС. «Мост был затоплен, около моста затор из домов, движение перекрыто», — подтвердили РБК в администрации города Тулуна.

Как сообщили в МЧС, движение для грузовых машин по трассе приостановили с 1277-го по 1427-й км трассы, а для всех автомобилей — с 1379-го по 1371-й км. При этом в городе Тулун нельзя проехать с 1491-го по 1493-й км. В ведомстве посоветовали не ехать на автомобиле через этот населенный пункт и пользоваться воздушным и железнодорожным транспортом.

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По данным ведомства, в связи с неблагоприятными погодными явлениями и подъемом уровня воды в Иркутской области подтопило 83 населенных пункта. Помимо этого были повреждены 13 автомобильных мостов и семь участков дорог местного значения.

Ранее в МЧС отмечали, что в регионе были подтоплены более 6,5 тыс. жилых домов и 6,8 тыс. приусадебных участков.

В конце июня в Минздраве сообщали, что в результате подтопления за медицинской помощью обращался 631 человек, среди которых 57 детей. По данным МЧС, пять человек погибли. Однако в понедельник, 1 июля, источники «Интерфакса» и ТАСС передали, что число жертв подтоплений возросло до семи. По словам собеседников, число пострадавших также увеличилось до 744 человек.

Теги: новости РБК, Иркутская область, подтопление
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