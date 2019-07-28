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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
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Общество ,  
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В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома

В городе Тулун в Иркутской области 27 июля за сутки выпала почти месячная норма осадков — 104 мм. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске. Помимо этого, в селе Инга Черемховского района на реке Большая Белая уровень воды поднялся до 450 см, превысив критическую отметку в 420 см.

Начальник иркутского управления по гидрометеорологии предупредил, что сильные осадки в центральных, западных и южных районах области продолжатся ночью. По его словам, сильные дожди ожидаются в Зиминском, Нижнеудинском и Тулунском районах, что может привести к повышению уровня воды в реках до критических отметок.

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Путин дал поручения по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Как ранее сообщили в региональном управлении МЧС, из-за дождей поднялся уровень воды в реках Белая в районе села Инга и Бирюса в районе поселка Нерой.

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Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. В результате наводнения погибли 25 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. В зоне затопления оказались около 11 тыс. жилых домов. Местные власти оценили сумму ущерба от паводка в 31 млрд руб.

Теги: Иркутская область, паводок, наводнение
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