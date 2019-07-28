В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома

В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома

В городе Тулун в Иркутской области 27 июля за сутки выпала почти месячная норма осадков — 104 мм. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске. Помимо этого, в селе Инга Черемховского района на реке Большая Белая уровень воды поднялся до 450 см, превысив критическую отметку в 420 см.

Начальник иркутского управления по гидрометеорологии предупредил, что сильные осадки в центральных, западных и южных районах области продолжатся ночью. По его словам, сильные дожди ожидаются в Зиминском, Нижнеудинском и Тулунском районах, что может привести к повышению уровня воды в реках до критических отметок.

Как ранее сообщили в региональном управлении МЧС, из-за дождей поднялся уровень воды в реках Белая в районе села Инга и Бирюса в районе поселка Нерой.