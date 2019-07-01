Общество , 19:33
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Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве
Под стражу оппозиционера заключают за то, что он участвовал в несогласованной акции протеста, которая прошла в центре Москвы в День России, 12 июня, на следующий день после освобождения спецкора «Медузы» Ивана Голунова
Алексей Навальный
Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы 12 июня. Об этом сообщает пресс-секретарь оппозиционера в своем Twitter.
Акция прошла на следующий день после освобождения Ивана Голунова из-под домашнего ареста, ее требованием было — наказание виновных в незаконном преследовании журналиста.
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