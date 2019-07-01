Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Под стражу оппозиционера заключают за то, что он участвовал в несогласованной акции протеста, которая прошла в центре Москвы в День России, 12 июня, на следующий день после освобождения спецкора «Медузы» Ивана Голунова

Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы 12 июня. Об этом сообщает пресс-секретарь оппозиционера в своем Twitter.

Акция прошла на следующий день после освобождения Ивана Голунова из-под домашнего ареста, ее требованием было — наказание виновных в незаконном преследовании журналиста.

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