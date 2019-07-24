К директору основанного Навальным ФБК Жданову пришли с обыском

У директора Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, Ивана Жданова проходит обыск. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Вечером 24 июля с обыском пришли к одному из оппозиционных выдвиженцев в Мосгордуму Дмитрию Гудкову. Как рассказал РБК его отец экс-депутат Геннадий Гудков, обыск ведут в рамках уголовного дела. По словам Гудкова-старшего, у его сына «хотят найти доказательства, что он организовывал митинг, агитационные материалы и прочие подрывные материалы по 27 июля».

Ранее Симоновский суд Москвы приговорил Навального к 30 суткам административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции протеста 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ему вменяют нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга»). Оппозиционера задержали утром 24 июля, когда он вышел на пробежку сотрудники ОМОН, по его словам.

Согласованная акция в поддержку независимых кандидатов прошла в Москве 20 июля. Как сообщили РБК организаторы митинга, его цель — поддержать недопущенных до участия в выборах Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и других кандидатов.