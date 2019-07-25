Newsweek поместил на обложку Путина с припиской о выборах в США

Newsweek поместил на обложку Путина с припиской о выборах в США

Американский журнал Newsweek поместил на обложку своего августовского номера президента России Владимира Путина, сообщается на сайте журнала.

Над фотографией президента добавили надпись «Путин 2020», ниже там также приписали: «Сможем ли мы помешать ему взламывать наши выборы... и подорвать нашу демократию?».

В апреле журнал Time поместил на обложку очередного выпуска иллюстрацию с возвышающимся над земным шаром Путиным. Над ней редакция разместила анонс статьи журналиста Саймона Шустера: «Другой план России. Владимир Путин хочет влиять не только на выборы. Внутри его империи государств-изгоев».

Текст был посвящен тому, как Россия, по утверждению автора, «выстроила сеть влияния среди тиранов и несостоявшихся государств». Там также была представлена инфографика, где отмечены все страны, на ситуацию в которых российские власти, по данным автора материала, пытаются повлиять.