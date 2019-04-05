Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина

В целом «российская кампания [влияния] простирается от основных зон конфликта, таких как Венесуэла, Ливия и Сирия, до более темных уголков Африки — <...> Судана», — говорится в статье.
В ней также представлена инфографика, на которой отмечены все страны, на ситуацию в которых российские власти, по данным автора материала, пытаются повлиять. «Посредством вмешательства в выборы и разжигания национальной напряженности Россия активно подрывает демократические институты. В то же время, предлагая свои военные ресурсы, бизнес альянсы, а также финансовую помощь и политическую пропаганду, она устанавливает свою власть в странах у которых есть претензии к западным нациям», — говорится в тексте Time.
Издание указало четыре способа России влиять на эти страны: информационный, военный, экономический и дипломатический. Таким образом она, согласно инфографике, влияет на 28 государств мира. Например, в США, Великобритании, Франции, Германии, Украине, Бразилии и Балканских странах она использует информационный тип влияния, в Колумбии, Перу, Бразилии, Никарагуа, Венгрии, Сирии, Турции, Саудовской Аравии, Алжире, Судане и Индонезии — военный, в Аргентине, Нигерии, ЮАР, Индии и Вьетнаме — экономический, а в Марокко, Ливии и Судане — дипломатический.
Указанная карта, как поясняется в материале, показывает «информационные кампании, которые были связаны с национальными политическими событиями», а также выделяет значительные факты военной поддержки и кооперации в выбранных государствах (без учета торговли оружием)». Источником для данных стали материалы частной некоммерческой организации Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace) и новостные материалы со всего мира, указывается в статье.
Это уже не первый раз, когда Владимир Путин оказывается на обложке Time. В последний раз изображение российского лидера появилось там в сентябре прошлого года. Вместе со своим американским коллегой Дональдом Трампом, экс-главой предвыборного штаба главы США Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской Путин был изображен на обложке Time в виде матрешки.