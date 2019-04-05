Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина

Основной материал апрельского выпуска журнала посвящен тому, как Россия якобы выстроила «сеть влияния» в других государствах. Кампания Москвы, по информации автора статьи, затрагивает ситуации в Венесуэле, Ливии, Сирии и Судане

Фото: time.com

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку своего очередного номера президента России Владимира Путина. Его фигура на первой странице издания возвышается над земным шаром. Под ней — анонс статьи журналиста Саймона Шустера: «Другой план России. Владимир Путин хочет влиять не только на выборы. Внутри его империи государств-изгоев», — говорится на обложке Time.

Выпуск с изображением российского лидера должен появиться в продаже с 15 апреля. Обложка и текст основного материала уже доступны на сайте издания.

​Основной текст этого выпуска посвящен тому, как Россия якобы «выстроила сеть влияния среди тиранов и несостоявшихся государств». В частности, в нем говорится о сотрудничестве Москвы и президента Судана Омара аль-Башира. Последний в ходе переговоров с Путиным, согласно имеющимся в распоряжении Time документам, заявил, что «Судан может быть ключом России к Африке».