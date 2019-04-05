Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,30 -0,18 EUR Бирж. 73,24 -0,24 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,99 64,72 EUR Нал. 74,06 72,76 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1213 -0,0010 BTC/USD Бирж. 5 056,10 +121,21 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 402,28 +0,07% Nasdaq 7 932,64 +0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,91%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,02%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,91%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,02%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 15:14
Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 20:30 Гутерриш уехал из Ливии с «тяжелым сердцем» во время наступления Хафтара Политика, 20:28 СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала» Спорт, 20:13 В лаборатории сообщили об ошибке сотрудника при сдаче анализа Зеленским Политика, 20:12 Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина Политика, 19:59 Фантастика, ставшая реальностью: 7 очень полезных в быту технологий Совместный проект​, 19:48 «Одноклассники» заявили о переговорах по трансляции дебатов на Украине Общество, 19:35 Нефтяники сообщили о договоренностях с правительством по заморозке цен Бизнес, 19:34 В штабе Зеленского заявили об отказе Тимошенко вести дебаты кандидатов Политика, 19:23 Что может рассказать о вашем статусе чемодан РБК и BMW, 19:18 UC Rusal выдвинула в совет директоров «Норникеля» двух банкиров Бизнес, 19:16 На Украине отреагировали на решение ВТО по транзитному спору с Россией Экономика, 19:15 «Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров Бизнес, 19:08 Во Владивостоке загорелся строительный склад на площади 1,5 тыс. кв. м Общество, 19:05
Политика ,  
0 
Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина
Основной материал апрельского выпуска журнала посвящен тому, как Россия якобы выстроила «сеть влияния» в других государствах. Кампания Москвы, по информации автора статьи, затрагивает ситуации в Венесуэле, Ливии, Сирии и Судане

Фото: time.com

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку своего очередного номера президента России Владимира Путина. Его фигура на первой странице издания возвышается над земным шаром. Под ней — анонс статьи журналиста Саймона Шустера: «Другой план России. Владимир Путин хочет влиять не только на выборы. Внутри его империи государств-изгоев», — говорится на обложке Time.

Выпуск с изображением российского лидера должен появиться в продаже с 15 апреля. Обложка и текст основного материала уже доступны на сайте издания.

​Основной текст этого выпуска посвящен тому, как Россия якобы «выстроила сеть влияния среди тиранов и несостоявшихся государств». В частности, в нем говорится о сотрудничестве Москвы и президента Судана Омара аль-Башира. Последний в ходе переговоров с Путиным, согласно имеющимся в распоряжении Time документам, заявил, что «Судан может быть ключом России к Африке».

Фотогалерея 
«Вторые половинки»: Путин и Трамп на обложках мировых СМИ

В целом «российская кампания [влияния] простирается от основных зон конфликта, таких как Венесуэла, Ливия и Сирия, до более темных уголков Африки — <...> Судана», — говорится в статье.

В ней также представлена инфографика, на которой отмечены все страны, на ситуацию в которых российские власти, по данным автора материала, пытаются повлиять. «Посредством вмешательства в выборы и разжигания национальной напряженности Россия активно подрывает демократические институты. В то же время, предлагая свои военные ресурсы, бизнес альянсы, а также финансовую помощь и политическую пропаганду, она устанавливает свою власть в странах у которых есть претензии к западным нациям», — говорится в тексте Time.

Издание указало четыре способа России влиять на эти страны: информационный, военный, экономический и дипломатический. Таким образом она, согласно инфографике, влияет на 28 государств мира. Например, в США, Великобритании, Франции, Германии, Украине, Бразилии и Балканских странах она использует информационный тип влияния, в Колумбии, Перу, Бразилии, Никарагуа, Венгрии, Сирии, Турции, Саудовской Аравии, Алжире, Судане и Индонезии — военный, в Аргентине, Нигерии, ЮАР, Индии и Вьетнаме — экономический, а в Марокко, Ливии и Судане — дипломатический.

Указанная карта, как поясняется в материале, показывает «информационные кампании, которые были связаны с национальными политическими событиями», а также выделяет значительные факты военной поддержки и кооперации в выбранных государствах (без учета торговли оружием)». Источником для данных стали материалы частной некоммерческой организации Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace) и новостные материалы со всего мира, указывается в статье.

Это уже не первый раз, когда Владимир Путин оказывается на обложке Time. В последний раз изображение российского лидера появилось там в сентябре прошлого года. Вместе со своим американским коллегой Дональдом Трампом, экс-главой предвыборного штаба главы США Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской Путин был изображен на обложке Time в виде матрешки.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, TIME, обложка
Материалы по теме
Time показал обложку с матрешками в виде Трампа, Путина и Дерипаски
Политика
Time поместил на обложку тонущего в рабочем кабинете Трампа
Политика
Time представил обложку с совмещенным лицом Путина и Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter