По крайней мере до тех пор, пока тот остается президентом

Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа По крайней мере до тех пор, пока тот остается президентом

Прокурор Роберт Мюллер, расследовавший дело о вмешательстве России в выборы в США, не исключил, что президент Дональд Трамп может быть обвинен в попытке препятствования правосудию. Но, скорее всего, уже после президентского срока

Роберт Мюллер (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Что Мюллер рассказал конгрессу

Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента. Об этом бывший специальный прокурор Роберт Мюллер рассказал на слушаниях в комитете по юстиции палаты представителей в среду, 24 июля. «Это верно», — ответил бывший прокурор на просьбу главы комитета Джерри Надлера подтвердить, что он не выносил оправдательное заключение в отношении Трампа.

Мюллер выступал публично впервые с начала расследования в мае 2017 года. Итоги расследования были представлены в апреле 2019-го, после чего он ушел в отставку. На слушаниях Мюллер в основном повторил основные выводы своего доклада. Следствие не нашло доказательств сговора Трампа с Москвой, но президент пытался влиять на ход расследования; решение о том, предъявлять ли президенту обвинения, должен выносить департамент юстиции США.

В среду Мюллер подтвердил, что не снимает с Трампа подозрения, хотя и не может инициировать уголовное дело в отношении действующего президента. Бывший спецпрокурор признал, что после окончания президентского срока Трампу может быть предъявлено уголовное обвинение, если будет доказано, что он препятствовал правосудию. Мюллер также подтвердил, что Трамп несколько раз отказывался давать показания. В качестве примера препятствования правосудию со стороны главы государства конгрессмены напомнили, что Трамп просил юриста Белого дома Дона Макганна уволить Мюллера.