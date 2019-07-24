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United Technologies $165 (+21,73%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,74%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Мюллер назвал возможным предъявление обвинений Трампу после его отставки
Отвечая на вопросы в ходе слушаний в конгрессе США, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал Трампа, однако против действующего президента обвинения выдвинуть было нельзя
Роберт Мюллер (Фото: Leah Millis / Reuters)

Во время расследования вопроса о попытках вмешательства в ход выборов президента США 2016 года не удалось выявить доказательств сговора с Россией победившего на них Дональда Трампа. Об этом заявил на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей конгресса США (трансляцию слушаний вел телеканал NBC) бывший спецпрокурор Роберт Мюллер.

В то же время он указал, что его доклад не реабилитировал Трампа в том, что касается обвинений в создании им препятствий проведению расследования. Более того, бывший спецпрокурор заявил, что после ухода Трампа с поста президента США против него могут быть выдвинуты обвинения.

«Да», — решительно ответил Мюллер, отвечая на вопрос конгрессмена Кена Бака о том, смог бы он выдвинуть против Трампа обвинения в воспрепятствовании правосудию после отставки президента.

«То есть причина того, что вы не предъявили обвинений Дональду Трампу, заключается в том, что OLC (Служба юрисконсульта Минюста США, Office of Legal Counsel. — РБК) считает невозможным обвинить действующего президента, так?» — уточнил конгрессмен Тед Лью.

«Верно», — ответил Мюллер.

Расследование вмешательства России в выборы в США 2016 года продлилось два года и завершилось в апреле. В итоговом докладе, опубликованном (с купюрами) 18 апреля 2019 года, Мюллер отметил, что вмешательство осуществлялось через социальные сети и с помощью хакерских атак. При этом спецпрокурор привел ряд эпизодов, в которых действия президента Трампа могли быть интерпретированы как попытки воспрепятствования правосудию.

Речь идет, в частности, о попытках главы государства отговорить прошлых подчиненных — его советника по юридическим вопросам Майкла Коэна и советника по нацбезопасности Майкла Флинна — от сотрудничества со следствием, что могло бы cкомпрометировать президента. Кроме того, указано в докладе, Трамп лично пытался отредактировать заявление своего сына о его встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, вычеркнув из него упоминание о компромате на Хиллари Клинтон. Наконец, президент оказывал давление на экс-главу ФБР Джеймса Коми, чтобы тот прекратил разбирательства в отношении Флинна, который дал ложные показания бюро о встречах с российским послом США Сергеем Кисляком, следует из отчета.

29 мая спецпрокурор объявил о закрытии дела и уходе из Минюста США.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Роберт Мюллер, Дональд Трамп
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