Мюллер назвал возможным предъявление обвинений Трампу после его отставки

Отвечая на вопросы в ходе слушаний в конгрессе США, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал Трампа, однако против действующего президента обвинения выдвинуть было нельзя

Роберт Мюллер (Фото: Leah Millis / Reuters)

Во время расследования вопроса о попытках вмешательства в ход выборов президента США 2016 года не удалось выявить доказательств сговора с Россией победившего на них Дональда Трампа. Об этом заявил на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей конгресса США (трансляцию слушаний вел телеканал NBC) бывший спецпрокурор Роберт Мюллер.

В то же время он указал, что его доклад не реабилитировал Трампа в том, что касается обвинений в создании им препятствий проведению расследования. Более того, бывший спецпрокурор заявил, что после ухода Трампа с поста президента США против него могут быть выдвинуты обвинения.

«Да», — решительно ответил Мюллер, отвечая на вопрос конгрессмена Кена Бака о том, смог бы он выдвинуть против Трампа обвинения в воспрепятствовании правосудию после отставки президента.

«То есть причина того, что вы не предъявили обвинений Дональду Трампу, заключается в том, что OLC (Служба юрисконсульта Минюста США, Office of Legal Counsel. — РБК) считает невозможным обвинить действующего президента, так?» — уточнил конгрессмен Тед Лью.

«Верно», — ответил Мюллер.