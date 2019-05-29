Мюллер ушел в отставку и заявил о закрытии «российского дела»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,18 +0,47 EUR Бирж. 72,58 +0,34 Brent 68,45 -2,06% USD Нал. 65,63 64,65 EUR Нал. 73,33 72,08 USD ЦБ 64,91 +0,37 EUR ЦБ 72,41 +0,24 EUR/USD 1,1134 -0,0028 BTC/USD Бирж. 8 691,70 -50,37 IMOEX 2 636,93 +1,04% RTSI 1 275,67 +0,36% DJIA 24 976,89 -1,46% Nasdaq 7 512,81 -1,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,99%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,58%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+39,78%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,99%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,58%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+39,78%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 64,91 (+0,37) Quote, 12:45
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 72,41 (+0,24) Quote, 12:45
Военная разведка США спрогнозировала удвоение ядерного арсенала Китая Политика, 19:15 «Скажи что-нибудь на футбольном»: что такое пента-трик РБК и Футболер, 19:08 Советник Путина описал схему принятия в США решений по санкциям Политика, 19:08 В Московской области мать бросила в хостеле двух малолетних детей Общество, 19:06 Белый дом обозначил сроки решения по продлению СНВ-3 Политика, 19:01 Сбербанк сообщил об увеличении трат россиян на дачные товары Общество, 18:59 Новый гендиректор «Газпром межрегионгаза» уволил восемь заместителей Бизнес, 18:55 В Минздраве оценили исследование о методах избавления от жира у пожилых Общество, 18:50 Фотографируй как Зевс: как поймать «живой» кадр РБК Стиль и HUAWEI, 18:35 При стрельбе на востоке Москвы пострадал человек Общество, 18:29 Мюллер ушел в отставку и заявил о закрытии «российского дела» Политика, 18:25 Михаил Саакашвили вернулся на Украину Общество, 18:22 В Вольске ударившего школьницу топором подростка арестовали Политика, 18:18 СК начал проверку ареста российского сотрудника ООН в Косово Общество, 18:18
Политика ,  
0 
Мюллер ушел в отставку и заявил о закрытии «российского дела»
Роберт Мюллер объявил, что дело о российском вмешательстве в выборы в США официально закрыто. Предъявлять обвинения президенту Дональду Трампу его команда изначально не намеревалась, подчеркнул он
Роберт Мюллер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил о закрытии дела о российском вмешательстве в американские выборы, передает Bloomberg с его пресс-конференции. В связи с этим он покидает Минюст США.

«Я выступаю сегодня потому, что наше расследование завершено», — сообщил он журналистам.

Говоря о ходе расследования, Мюллер подчеркнул, что выдвижение обвинений против президента Дональда Трампа изначально не рассматривалось его командой как возможный исход дела. В этом он руководствовался принципами справедливости, пояснил он. «Было бы несправедливо гипотетически обвинить кого-либо в преступлении без решения суда», — сказал он.

Спецпрокурор повторил основной вывод своего расследования: Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Этот факт он счел доказанным. «Были многочисленные, систематические попытки вмешаться в наши выборы, и это заслуживает внимания всех американцев», — подчеркнул он.

После выборов в 2016 году США обвинили Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии. Ряд американских политиков, в первую очередь представителей Демократической партии, заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией. По этому поводу было проведено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, результаты которого были опубликованы в апреле. Команда спецпрокурора не выявила сговора, однако подтвердила предполагаемое «вмешательство России».

Политика
Что выяснил спецпрокурор Мюллер в своем расследовании

Экс-глава ФБР Джеймс Коми, уволенный Трампом в мае 2017 года, заявлял, что из доклада Мюллера можно сделать вывод, что президент США все же мог нарушать закон и препятствовать расследованию. «Выглядит так, как будто он это сделал (препятствовал правосудию. — РБК) в связи с несколькими эпизодами — приказ [экс-советнику Белого дома] Дону Макгану уволить спецпрокурора, на мой взгляд, является ярким примером криминального умысла», — заявил Коми. Само увольнение главы ФБР произошло вслед за тем, как Трамп попросил главу бюро прекратить расследование в отношении его советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который ушел в отставку на фоне скандала из-за телефонных разговоров с послом России Сергеем Кисляком. Трамп в ответ на обвинения назвал Коми худшим директором ФБР в истории.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что расследование, ставящее вопрос о возможном сговоре с Россией, было инициировано его политическими противниками. Уже после публикации доклада Мюллера юрист Белого дома и спецсоветник президента США Эммет Флад обратился с письмом к генпрокурору США Уильяму Барру, в котором описал доклад спецпрокурора как политические заявления. Вслед за этим стало известно, что генпрокурор США поручил проверить, насколько законно было само расследование дела о российском вмешательстве. Вопросы у Минюста США вызвало то, как именно было инициировано расследование.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Роберт Мюллер, Минюст США
Материалы по теме
Экс-советник Трампа заявил о попытках помешать расследованию Мюллера
Политика
NYT узнал о решении проверить законность расследования Мюллера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter