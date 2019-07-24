Мюллер на слушаниях в конгрессе подтвердил вмешательство России в выборы

Вмешательство России в американские выборы в 2016 году было «широким и систематическим». Об этом на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей конгресса США заявил бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, передает Washington Post.

В ходе слушаний его попросили подтвердить, что его команда по итогам расследования пришла к выводу о планах Москвы получить выгоду от победы одного из кандидатов на выборах президента. На этот вопрос он ответил положительно и уточнил, что речь идет о Дональде Трампе, сообщает AP.

При этом Мюллер вновь подтвердил, что его команда в ходе расследования не выявила сговора между российским правительством и предвыборным штабом Трампа. Утверждение американского лидера о его «полном оправдании» он тем не менее опроверг.

Экс-спецпрокурор также подтвердил, что Трамп хотел его уволить. «Это заявлено в докладе», — заметил он.